Foulées de la Rentrée : Près de 120 coureurs au départ des différentes épreuves

Le dimanche 27 septembre dernier marquait le retour à la compétition des runners de l’île avec les traditionnelles Foulées de la Rentrée.

Près de 120 coureurs et marcheurs ont pris part aux différentes épreuves proposées par l’Avenir Sportif Club de Saint Martin dès 6 heures du matin, avec une belle énergie et de la bonne humeur. Beaucoup de nouveaux sportifs étaient prêts à en découdre, et de belles performances ont été au rendez-vous.

Sans surprise, c’est Omarco Robinson a pris la 1ère place du 10km en 37’27». La 1ère femme est Verdonck Céline en 47’36».

Sur le 5km course, la 1ère place revient à Peter Leonard en 19’17»; la 1ère femme Maniez Nathalie boucle les 5km en 23’46.

Les marcheurs n’étaient pas en reste car pour la 1ère fois dans cette compétition, ils étaient bien représentés avec une trentaine de participants : chez les hommes Marlon Hart s’adjuge la 1ère place en 34’32» et chez les femmes, Lewest Joan en 36’.

Enfin, chez les plus jeunes, la compétition de 2km voit la fratrie Gamiette s’octroyer la plus haute marche du podium chez les filles et les garçons.

L’Avenir Sportif Club de Saint Martin souhaite à tous une bonne saison et rappelle que les entraînements ont repris au stade Albéric Richards à Sandy-Ground.

C’est bien connu, le sport c’est la santé ! _AF