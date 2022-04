Foulées de la « Bell’Orientale » : Encore un grand succès populaire !

Toujours au top ! La 2ème édition des Foulées de la « Bell’Orientale » organisée par l’Association Intergeneration Runners a connu un franc succès populaire, dimanche dernier, sur la plage de la Baie Orientale. Environ 200 adeptes de la course à pied, aguerris ou non, ont participé aux différentes épreuves (5 et 10 km) disputées dans le cadre idyllique de la Baie Orientale et du Galion, en passant par la Réserve Naturelle et Quartier d’Orléans (nouveau parcours).

En participant à la « Bell’Orientale », Intergeneration Runners a non seulement pour but de vous faire découvrir le plaisir de la course à pied, mais aussi de vous offrir une expérience sportive unique à Saint-Martin.

Cette expérience se traduit par: un briefing du Président IGR, des signaleurs pour assurer votre sécurité, une sélection de collation et rafraîchissement, assurer votre bien-être avec étirements et massages, des récompenses pour tous et apporter de la joie et du bonheur à tout le monde !

« Vous étiez plus de 200 à venir partager cette expérience et nous continuerons à graver ses moments dans l’histoire sportive à Saint-Martin », souligne l’équipe organisatrice qui remercie GO SPORT & ORANGE partenaires officiels du Club Sportif IGR ainsi que les nombreux sponsors qui ont contribué à la réussite de l’événement. _AF

Les résultats :

• COURSE 5 KM :

1er) Alexandre Guerre : 00h17’22’’ (Tarascon Athlétisme)

2ème) Lionel Sabbadin : 00h18’11’’ (Quick Blue)

3ème) Julien Chabeuf : 00h18’13’’ (Saint Martin Extreme Runners)

4ème) Xavier Dias : 00h19’06’’ (Saint Martin Extreme Runners)

5ème) Valentin Saint-Arnoult : 00h20’45’’ (Intergeneration Runners)

La première femme, Anaë Doranges se classe à la 7ème place du classement général (00h22’ 09’’).

• COURSE 10 KM :

1er) Belodie Vilovar : 00h33’37’’

2ème) Loïc Louis-Mondesir : 00h34’15’’ (Mairie Sportive FDF)

3ème) Omarco Robinson : 00h35’17’’ (Avenir Sportif Club St-Martin)

4ème) Gérald Gladonne : 00h35’58’’ (Mairie Sportive FDF)

5ème) Jeannot Gouin : 00h37’06’’ (Intergeneration Runners)

La première femme, Roxane Thery, se classe à la 7ème place du classement général (00h38’40’’).

Retrouver les résultats complets sur www.sport-timing-caraibes.com

Partenaires Officiels: GO Sports SXM – Orange

Sponsors: EQUIP SXM – Adac Climatisation – Grape&Wine – Kontiki Beach – Le Temps des Cerises – Le Sous-Marin – Buzz – Voyage Zen – Chay’s Thai – Padadan Pizza – Boutique Ici Paris – Le Plongeoir Restaurant – New Jeunesse Beauté SXM – Magasin But – Sunset Café – Rancho del Sol – Crédit Mutuel – Jay Caribbean Coach – Tous les membres IGR

