FORMATION : Sensibilisation des gendarmes à l’accueil des femmes victimes de violence

Dans le cadre de la semaine de formation pour les nouveaux arrivants de la gendarmerie à Saint-Martin, l’association France Victimes 978 a présenté un module de sensibilisation auprès des agents des forces de l’ordre afin de mieux les préparer à l’accueil des victimes de violences.

Cette première sensibilisation des forces de l’ordre s’est tenue à la compagnie de gendarmerie de la Savane et fut animée par l’association France Victimes 978, agréée par le Ministère de Justice et représentée par le directeur et juriste Olivier Canale-Fatou, l’intervenante sociale en gendarmerie Maëva Gordon et Bibiana Clavel, psychologue. Un agent de la Maison de Protection des Familles (MPF), qui travaille en parfaite harmonie avec ces derniers, était également présent pour contribuer à la sensibilisation des nouveaux agents sur l’accueil des femmes victimes de violence, les cycles de violence, l’approche transculturelle à Saint-Martin, ainsi que les accompagnements proposés sur le territoire.

L’équipe de professionnels de France Victimes 978 reçoit toutes les victimes d’infraction pénale et note une augmentation de violences intrafamiliales et conjugales (40% des dossiers traités par France Victimes 978). L’association tenait à informer les nouveaux gendarmes de l’importance de travailler ensemble dans l’accompagnement aux victimes en prenant en compte les spécificités de Saint-Martin : la barrière de la langue, l’étroitesse du territoire, l’absence de papiers, le traumatisme, l’appréhension des victimes face à l’uniforme et à l’autorité ou encore la vulnérabilité qu’implique leur présence au poste de gendarmerie.

Si pour Olivier Canale-Fatou, l’accueil des victimes par la gendarmerie se fait jusqu’ici sans jugement, avec bienveillance et dans l’écoute, il invite les nouveaux arrivants à poursuivre dans cette lignée et à contacter France Victimes 978 pour compléter l’accompagnement en privé et de façon confidentielle : « Les femmes traumatisées ont besoin d’un accueil 4 étoiles, il faut prendre leur plainte comme si c’était la première. L’accueil doit rester comme il est aujourd’hui, sans accroche ». Les intervenants ont rappelé la mise à disposition d’un appartement d’urgence (trois chambres) pour les victimes en situation de danger et dont les forces de l’ordre possèdent la clé aux heures nocturnes. Le lendemain matin, l’association prend le relais. France Victimes 978 a également le rôle d’administrateur ad hoc pour devenir le représentant légal d’un mineur à l’occasion d’une procédure (inceste, viol, violences) pour protéger ses droits en cas de mise en cause du parent ou de son incapacité à représenter l’enfant. Grâce à une convention de partenariat signée entre la gendarmerie et France Victimes 978, les modules de sensibilisation se poursuivront au gré des rotations des gendarmes mobiles, à savoir tous les trois mois. _Vx

Infos France Victimes 978 : 06 90 37 84 01

Francevictimes978@gmail.com

