FORMATION PROFESSIONNELLE : Une nouvelle rencontre entre les institutions et les socioprofessionnels de Saint-Martin prévue le 10 février prochain

Le 19 janvier dernier, la Direction de l’Économie, de l’Entreprise, du Travail et de la Solidarité (DEETS) a coordonné la première rencontre 2023 entre les socioprofessionnels de Saint-Martin et les différentes institutions : la Préfecture, la Collectivité, Pôle Emploi et AKTO.

Cette première étape avait pour objectif d’anticiper les besoins de recrutement des employeurs dans différents métiers. Il fournit également un éclairage sur les déséquilibres potentiels entre ces besoins de recrutement et l’offre de formation sur le territoire.

La seconde étape se tiendra le vendredi 10 février au Grand Case Beach Club Hôtel en présence des centres de formation afin de répondre aux besoins en formation des socioprofessionnels.

Les cinq domaines professionnels suivants seront à l’ordre du jour : le BTP, le numérique, l’économie bleue, le médical et le tourisme.

Ce travail collaboratif sera relayé tout le long de l’année 2023 par le Service Public d’Emploi (SPE), instance de pilotage et de coordination de l’État, de la Collectivité, de Pôle Emploi et de AKTO afin de mettre en œuvre la politique de l’emploi de la manière la plus adaptée. Même si cette dernière obéit à des règles et directives nationales, elle est en effet coordonnée localement pour répondre aux besoins des territoires et de leurs réalités économiques.

Le SPE de Saint-Martin rassemblera, par domaine professionnel, les différents acteurs publics et privés chargés de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle.

