FORMATION : Prêt.e à faire exploser votre chiffre d’affaires ?

La Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) lance la formation en distanciel de merchandising du point de vente ces 25 et 26 janvier prochains.

Dans le monde concurrentiel d’aujourd’hui, maîtriser les bases du merchandising est un impératif. Ne sous-estimez pas l’impact de ces compétences sur la croissance de votre entreprise. Le merchandising bien exécuté peut faire la différence entre une vente réussie et une opportunité manquée, c’est l’art de créer une expérience d’achat mémorable pour vos clients, d’augmenter vos ventes, et de maximiser la rentabilité de votre point de vente. Cette formation vise à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Parce qu’elle est destinée à un public actif, la formation merchandising du point de vente se fera entièrement en distanciel afin que les participants puissent garder leur commerce ouvert. Promesse de la CCISM : flexibilité, efficacité et résultats tangibles garantis. Au programme, une introduction au merchandising avec les basiques et les avantages, les bonnes pratiques à adopter sur l’autonomie au client, la localisation d’une famille de produits et la facilité de choix pour le client. Le chapitre « merchandising de séduction » vous aidera à soigner la vitrine d’entrée de rayon pour attirer le client, donner du dynamisme à la présentation des produits, créer des ruptures visuelles ou encore déterminer l’orientation des produits. Le volet gestion concernera l’attribution d’un espace alloué aux linéaires en fonction de la surface de vente, de la largueur de l’assortiment et l’art de positionner un produit pour qu’il soit vu et vendu (achat d’impulsion). Le merchandising d’organisation vous apprendra à organiser votre assortiment par thème tout en définissant une largeur et une profondeur de gamme. Enfin, la formation se terminera avec le merchandising de communication : transmettre un message au consommateur grâce à son agencement et son décor ainsi que définir le sens de circulation du client sur le point de vente afin de mieux l’orienter. La formation en distanciel de 14 heures réparties sur 2 jours est une véritable opportunité pour le succès de votre entreprise, tel un aperçu complet de toutes les facettes du merchandising. _Vx

Infos : 05 90 27 91 51 ou 0690 32 52 80

Financement possible via le Pôle Formation par mail à formation@ccism.com

CCISM : 10 rue Jean-Jacques Fayel à Concordia

Formulaire d’inscription : https://t.ly/fVZ-v

