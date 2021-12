Formation : Les Voiles du RSMA à Saint-Martin au profit de la jeunesse

En association avec l’équipage du voilier Neptune, le RSMA de Guadeloupe réaffirme ses liens avec les Saint-Martinoises et les Saint-Martinois au travers d’un projet ambitieux de relier l’île de la Guadeloupe à celle de Saint-Martin en voilier. Arrivée prévue le 8 décembre !

Le RSMA entretient des liens étroits avec l’île sœur, d’une part il permet à la jeunesse Saint-Martinoise de se former et de s’insérer dans le tissu économique local, d’autre part il intervient au profit de Saint-Martin en cas de catastrophe naturelle. Les équipes recrutement et insertion du RSMA sont présentes régulièrement pour présenter les différentes filières de formation aux jeunes de l’île et d’autre part pour insérer les jeunes formés au sein de la structure qui fête cette année ses 60 ans. Ce projet nautique est une opportunité de faire découvrir le monde de la navigation et ses valeurs à 10 volontaires du RSMA, dont des Saint-Martinois : le dépassement de soi, le goût de l’effort, le travail en équipe, la faculté d’adaptation sont au programme de cette aller/retour de 300 milles.

• Il y a forcément le profil qui vous intéresse

Le Service Militaire Adapté est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés du marché de l’emploi. Les incorporations se font tous les mois. Les cursus pédagogiques des RSMA de la Guadeloupe dont bénéficient de jeunes volontaires sont le plus souvent en adéquation avec les besoins des entreprises notamment en période de fort besoin de main d’œuvre comme c’est le cas dans une phase, plus ou moins longue, de reconstruction et de redémarrage de l’activité. Les effectifs du RSMA ont été présents pour le déblaiement des routes de Saint-Martin dès les premières heures après les ouragans et chacun a pu observer leur rigueur et leur engagement.

Avec un taux de réinsertion professionnelle de plus de 80% le RSMA s’impose comme une alternative sérieuse pour des jeunes en recherche de repères et d’avenir professionnel. Ses trois axes principaux sont le recrutement, la formation et l’insertion avec un objectif de recrutement de 100 personnes chaque année sur notre île. L’année écoulée a été satisfaisante puisque ce sont 65 recrutements qui ont été effectués à Saint-Martin parmi les 600 volontaires stagiaires venant de tout l’archipel. A ce chiffre, il faut ajouter les 6 volontaires techniciens engagés parmi les 93 contrats de volontaires techniciens en 2021. Les candidats sont généralement peu ou pas diplômés (1/3 est illettré) et vont pouvoir bénéficier d’une formation sur une durée de 6 à 12 mois qui leur permet d’obtenir une qualification et un emploi.

• De vrais résultats

On constate qu’à l’issue de leur formation, les jeunes saint-martinois reviennent sur l’île pour la moitié d’entre eux, alors que l’autre moitié reste en Guadeloupe ; cette répartition se fait en fonction des motivations de chacun et du parcours professionnel qu’ils ont choisi de suivre. Le Service Militaire Adapté est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés du marché de l’emploi. Les incorporations se font tous les mois.

• Une convention entre le régiment et la COM

La Collectivité de Saint-Martin fait des jeunes une cible prioritaire des politiques publiques qu’elle met en œuvre dans la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle. Elle s’attache dans ce dessein à renforcer qualitativement ses structures opérationnelles et les moyens mis à leur disposition. Le RSMA-Ga est l’un de ses partenaires privilégiés car il offre de multiples possibilités de formation. Il constitue un dispositif indispensable pour les publics en difficulté. Il inculque aux jeunes des savoir-faire et des savoir-être posés comme des atouts en vue de leur insertion professionnelle.

De son côté, le RSMA-Ga est engagé dans le plan #SMA 2025 et accueille plus de 600 volontaires stagiaires chaque année. Soucieux des enjeux de continuité territoriale et conscient du rôle primordial de formation et d’insertion socioprofessionnelle qui lui est confié, il souhaite poursuivre son partenariat avec la COM de Saint Martin pour faire bénéficier la jeunesse saint-martinoise de son offre de formation de 30 métiers.