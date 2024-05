FORMATION : Le GRETA-CFA honore ses diplômés !

Le GRETA-CFA de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a célébré ses 16 lauréats, le vendredi 24 mai dernier, dans la salle du Centre de Documentation et d’Information (CDI) du Lycée Professionnel Daniella Jeffry.

Dans une ambiance festive et empreinte d’émotion, les diplômés des 2 titres professionnels (chargé d’accueil touristique et de loisirs et serveur en restauration) cofinancés par la Collectivité de Saint-Martin et le FSE et 3 VAE ont été applaudis chaleureusement par les représentants de la Collectivité de Saint-Martin et de France Travail, leurs camarades de promotion, leurs formateurs, leurs tuteurs de stages en entreprise devenus employeurs ou futurs employeurs pour certains et par toute l’équipe du GRETA-CFA. Les membres du jury de certification ont également tenu à être présents, pour témoigner de l’excellence des lauréats.

Lors de son discours, la présidente du GRETA-CFA, Janine Hamlet, a souligné la persévérance de tous les lauréats récompensés de leur motivation à valider ces diplômes, ainsi que le travail acharné qui a rendu possible leur montée en compétences. De nombreuses opportunités dans ces secteurs très porteurs d’emploi, (la restauration, le tourisme, la santé ou le BTP) les attendent. « Le GRETA est le meilleur tremplin vers l’insertion professionnelle et nous sommes fiers d’avoir accompagné cette transformation, qu’elle soit opérée par la formation continue ou par la VAE » a-t-elle déclaré.

La cérémonie s’est conclue par la traditionnelle remise des diplômes suivie d’une séance photos et d’un buffet local. Un moment riche en émotion marquant la transition des lauréats vers leur prochaine étape professionnelle.

Félicitations à tous les diplômés ! Un grand merci à Laurence Francfort, conseillère en formation continue -directrice opérationnelle du GRETA-CFA de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour sa disponibilité. _AF

Les diplômés :

TP Chargé d’accueil touristique et de loisirs : Juliana Alcide, Sheyla Ramon, Nancy Guirand, Francesse Destina, Charlsy Javois, Marchelle Paul, Natalia Chabot

TP Serveur en restauration : Miosotis Mueses, Camaille Janvier, Soeurphise Jeune, Liceyda Liven, Clerciane Zephir, Chanelis Sanchez

Accompagnement VAE : Carline Gourdet (Bac), Marlène Jean-Charles (Bac Pro ASSP), Martial Jermin (Bac Pro MELEC)

385 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter