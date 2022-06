Formation : La Mission Locale et le RSMA de Guadeloupe œuvrent ensemble pour la jeunesse Saint-Martinoise

Le RSMA de la Guadeloupe entretient depuis longtemps des liens étroits avec Saint-Martin, permettant d’une part à la jeunesse Saint-Martinoise de se former et de s’insérer dans le tissu économique local, et d’autre part intervenant au profit de Saint-Martin en cas de catastrophe naturelle comme ce fut le cas en 2017.

Depuis mai 2022, la Mission Locale à Saint-Martin est identifiée comme le nouvel interlocuteur pour le recrutement de jeunes Saint-Martinois(es) désireux de rejoindre le RSMA.

Tous les mois, de nouvelles formations sont proposées aux jeunes qui souhaitent rejoindre le RSMA dans les secteurs suivants :

• métiers de la terre ;

• métiers de bouche ;

• bâtiment travaux publics ;

• administration ;

• commerce et tourisme ;

• service ;

• conduite, entretien automobile et logistique ;

• cadets du RSMA (16 à 18 ans).

La formation, le volontaire est nourri, logé, rémunéré et il a la possibilité de passer le permis de conduire gratuitement.

L’inscription est ouverte aux jeunes de 18 à moins de 26 ans, de nationalité française et aptes médicalement.

Plus d’informations sur le site www.rsma.gp ou par téléphone au 0590 40 75 75, et sur les réseaux sociaux.

