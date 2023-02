FORMATION : La Collectivité de St-Martin présente à la 18ème Université d’Hiver de la Formation Professionnelle, à Cannes

La Collectivité de Saint-Martin a participé à la 18ème Université d’hiver de la formation professionnelle, du 24 au 27 janvier 2023, au Palais des festivals à Cannes.

Cet événement annuel permet d’appréhender les enjeux actuels de la formation professionnelle pour les Collectivités d’Outre-mer et de faire le point sur trois ans d’application de la loi du 5 septembre 2018. Présents à cet événement majeur : les élus et représentants des Collectivités d’Outremer, ainsi que les partenaires intervenants dans nos territoires, où l’enjeu de la formation professionnelle est particulièrement prégnant. Dominique Démocrite Louisy, 3e vice-présidente en charge du développement Humain, s’est rendue sur place accompagnée d’une délégation de techniciens.

La Collectivité de Saint-Martin est intervenue sur plusieurs thématiques

Démocrite Louisy a tout d’abord participé à la table ronde intitulée : « Trois ans après la loi, quelle stratégie formation dans les territoires ultramarins ? ». Une occasion de présenter la nouvelle stratégie de formation mise en œuvre par la Collectivité de Saint-Martin, qui travaille actuellement sur le nouveau contrat plan de la formation professionnelle 2023-2028, en identifiant les choix de formation nécessaires au tissu économique local.

Tout l’enjeu réside aujourd’hui dans l’approche des collectivités en matière de formation professionnelle. Il s’agit de rencontrer les professionnels pour coller au plus près des réalités du terrain et proposer des formations réellement utiles au développement socio-économique du territoire.

Au regard des besoins exprimés, la Collectivité de Saint-Martin a prévu de renforcer les formations qualifiantes et de soulager les métiers sous tension, comme ceux de la santé, du social, du numérique et de l’innovation ou encore du BTP.

La Collectivité se mobilise aussi pour que les instances décisionnelles (CEFOP, CARIOTEF) soient rapidement activées, afin de répondre avec efficacité aux besoins formulés par les socioprofessionnels et les citoyens en recherche de formation et d’emploi.

Comme l’a souligné la vice-présidente, « la Collectivité n’hésitera pas à solliciter de l’ingénierie auprès des organismes d’Etat et de la Région Guadeloupe dans l’objectif de renforcer sa technicité pour mieux accompagner ses nouveaux dispositifs ».

Cet événement a aussi permis d’échanger des pratiques et de partager les nouvelles modalités de mise en œuvre des dispositifs dans les territoires ultramarins (apprentissage, pactes régionaux d’investissement dans les compétences, qualité, etc.). Dans un second temps, Jessy Thénard, chargée des missions apprentissage et formation professionnelle auprès du DGS de la Collectivité, est intervenue sur la table ronde intitulée « Orientation et entrée dans la voie professionnelle », tandis que Fabiola Rioual, cheffe du projet PUIC au sein de la Collectivité, a participé à la table ronde « Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme et prise en charge des publics fragilisés ».

Par ailleurs, Paul Dollin, Directeur général Adjoint de la délégation au développement humain, a participé à l’atelier intitulé « L’Europe de la formation au cœur des transitions, 2023 » et à l’atelier « L’année européenne des compétences ». L’objectif est de donner un nouvel élan à l’apprentissage tout au long de la vie en prenant en compte les besoins liés aux transitions écologiques et numériques.

Enfin, Antonin Galaya, chargé de mission auprès du DGS, a participé à l’atelier « Transitions numériques : combattre l’illectronisme ».

Une forte présence de la Collectivité de Saint-Martin qui place son Contrat Plan de la Formation professionnelle 2023-2028 au centre de ses priorités, dans le but d’apporter des solutions concrètes de professionnalisation et d’accès à l’emploi aux Saint-Martinois. Cette immersion au cœur des enjeux de la formation professionnelle a aussi été l’occasion de s’inspirer des retours d’expérience positifs et d’identifier les écueils à ne pas reproduire.

