FORMATION / FABNUM Saint-Martin : la créativité numérique pour dire non à la violence

Pour contrer la recrudescence des violences armées sur l’île, l’Association Numérique et Innovation Sociale (ANIS) lançait le 22 avril dernier une initiative novatrice : le programme FABNUM Saint-Martin. Soutenu par la Fondation Orange, ce projet mobilise les jeunes de 14 à 25 ans autour d’une mission ambitieuse : transformer la culture numérique en levier d’engagement citoyen.

“Face à la violence, il faut prévenir et transformer”, explique Farid Ichene, président d’ANIS, “FABNUM offre aux jeunes une alternative en leur donnant des compétences professionnelles et une voix pour s’exprimer”. L’objectif est donc de créer un véritable impact citoyen tout en renforçant l’employabilité des jeunes.

Au cœur de ce programme, la campagne “Badness Out of Style” (La méchanceté démodée) invite les jeunes à produire des contenus numériques de prévention. Encadrés par le réalisateur international Fabrice Paimba et l’expert en création numérique 3D et motion design Philippe Hillion, les participants bénéficient de 70 heures de formation intensive aux outils audiovisuels et numériques.

La campagne “Badness Out of Style” est appelée à devenir virale sur Instagram, TikTok et YouTube. À travers des visuels animés, des mini-films et des témoignages poignants, les jeunes porteront un message clair : la violence n’est plus une option. Au-delà de l’impact immédiat, FABNUM entend valoriser ses participants : diffusion publique des réalisations, remise de certificats de compétences, création de portfolios numériques. L’ambition est de faire éclore une génération d’acteurs de changement, à la fois créatifs, formés et profondément engagés dans la transformation de Saint-Martin. _Vx

