FORMATION / Dispositif Cadre Avenir pour les étudiants saint-martinois : mode d’emploi

Dans le cadre du plan d’actions interministériel pour la jeunesse, le programme de formation des cadres d’Outre-mer «Cadres d’Avenir» a pour objet l’accompagnement des étudiants en mobilité se destinant à prendre un emploi de cadre intermédiaire ou supérieur en Guadeloupe ou à Saint-Martin dans des métiers jugés prioritaires.

De nombreux métiers sont à pourvoir sur les deux îles dans différents secteurs d’activités tels que l’industrie, production et distribution d’électricité et d’eau, agriculture, agroalimentaire, environnement, construction, travaux publics et filière de la rénovation énergétique, administration d’entreprises juridiques et comptables, commerce et distribution, informatique et système d’informations ingénierie, études, RD, tourisme, hôtellerie, restauration, santé et action asociale.

Le programme comprend le versement, une fois par an, d’une aide financière au déplacement. Cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l’aéroport d’arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut aussi couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l’examen en lien avec la formation.

Ce programme prévoit également l’attribution d’une « allocation d’installation «, aide financière versée à l’arrivée de l’étudiant sur le lieu de ses études et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à son installation.

En cas d’impossibilité d’acheminement vers le lieu de formation le jour même de l’arrivée, la prise en charge forfaitaire d’une nuitée d’hébergement s’ajoute au montant de cette allocation.

Le versement d’une indemnité mensuelle permettant d’assurer les moyens de subsistance minimaux fait partie aussi du programme.

En contrepartie de ces aides versées pendant la durée de la formation, et jusqu’à 5 ans au maximum, l’étudiant s’engage à revenir travailler en Guadeloupe ou à Saint-Martin pendant une période équivalente à la durée de perception des aides. L’étudiant est accompagné dès son entrée dans le programme dans ses démarches administratives et matérielles jusqu’à son insertion à l’emploi au retour.

Les candidats, en formation initiale ou continue, devront présenter leur motivation et leur projet professionnel vers les métiers prioritaires pour lesquels il n’existe pas de formation localement ou celle-ci est saturée.

