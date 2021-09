Formation : Devenir chef d’équipe en entreprise grâce au RSMA

Le Régiment du service militaire adapté propose une nouvelle filière dont le but est de former des chefs d’équipe en entreprise. Un métier qui recrute, notamment les secteurs de la logistique, de la vente ou de la restauration. Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) renforce encore son offre de formation.

Après le lancement de la nouvelle filière « développeur Web » le régiment poursuit son recrutement de volontaires stagiaires qui seront formés pour devenir des « chefs d’équipe en entreprise ». Cette nouvelle filière répond aux besoins du territoire et du monde économique. Pour les chefs d’équipe en entreprise, il y a de la demande, notamment dans la grande distribution, et donc des débouchés. Il s’agit de former des encadrants capables de chapeauter une petite équipe, prendre des initiatives, être autonome ou ambitionner des postes à responsabilité.

• Formés au management

Tous les jeunes gens de 18 à 25 ans peuvent prétendre à cette formation gratuite et rémunérée, comme tous les cursus du RSMA. Pour postuler, il faut être français, résider en Guadeloupe, être apte physiquement et demandeur d’emploi. Elle est ouverte aux diplômés comme aux non-diplômés si ces derniers bénéficient d’une petite expérience professionnelle. Durant six mois, les volontaires stagiaires bénéficieront de 992 heures de formation, à la fois militaire, citoyenne et professionnelle. Le cœur de la formation, c’est le management. L’idée est de transposer le savoir-faire du RSMA en termes de commandement, au monde de l’entreprise pour que les stagiaires gagnent en autonomie pour encadrer plusieurs équipiers, en apprenant, notamment, l’exercice de l’autorité, à répartir la tâche en attribuant à chacun sa mission et à s’assurer qu’elle a bien été réalisée.

Plus de renseignements au 05 90 40 75 75, par mail recrutement@rsma-ga.com ou via les réseaux sociaux du RSMA de la Guadeloupe.