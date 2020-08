Formation arbitrage : La ligue de football de St-Martin siffle la reprise

La Commission Territoriale d’Arbitrage de la Ligue de Football de Saint-Martin prépare la reprise. Du 06 au 9 août dernier, 16 participants ont été formés à la discipline.

16 personnes ont participé à la Formation Initiale d’Arbitrage et de Recyclage qui s’est déroulée à Saint-Martin du 06 au 09 août 2020. Au cours de cette formation de quatre jours, de nombreux points ont été passés en revue. : « du rôle de l’arbitre aux règles du jeu en passant par l’autorité de l’arbitre sur le terrain et de son attitude face aux critiques » énumère dans un communiqué Aristide Conner, le Président de la ligue de football de Saint-Martin. Pour l’occasion, un match organisé sur le terrain du stade Jean-Louis Vanterpool a permis de détecter les remarquables compétences de certains participants. L’attention de l’instructeur fédéral Rodolphe Clavier s’est portée sur quatre stagiaires, deux arbitres centraux et deux arbitres assistants, précise le Président de la Ligue. « Il s’agit des stagiaires Omaël Maricel, Ishmaël Richardson, Armando Moizon et de Jovanny Cozier » note-t-il. En raison de leurs aptitudes, ces derniers ont été invités en Guadeloupe pour diriger quelques rencontres. Pour clôturer la formation, un certificat a été remis aux participants ayant suivi toutes les sessions. Face à l’affluence des candidatures, la formation sera renouvelée à une date ultérieure se réjouit Aristide Conner.

Coup de cœur pour le jeune

Omaël Maricel, arbitre assistant

Agé de 17 ans, Omaël Maricel a fait montre de belles aptitudes. « Ponctuel, toujours présent, très concentré sur les objectifs, agile et maîtrisant les règles du jeu, il a obtenu une proposition d’accompagnement personnel de la part de l’instructeur» relate le Président de la Ligue de Football, soucieux de pouvoir mettre tout en œuvre pour un meilleur football à Saint-Martin.

www.lepelican-journal.com