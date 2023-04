FORMATION : Appel à projets «tiers-lieux formation» DEFFINOV

Le développement des compétences des actifs et l’accès à la formation des personnes en recherche d’emploi constituent à la fois un enjeu crucial de compétitivité et une exigence sociale.

Or, la récente crise du Covid-19 a mis en exergue une fracture digitale à laquelle une partie de la population est confrontée, des inégalités territoriales et plus globalement des marges de progrès pour rendre les formations plus attractives et plus accessibles.

C’est pour répondre à ces défis et transformer en profondeur la pédagogie, notamment par l’intégration plus forte des technologies digitales immersives, des sciences cognitives ou encore de la formation en situation de travail que le Plan de transformation et de digitalisation de la formation a été intégré au Plan de relance. Doté d’un budget de 300 millions d’euros et piloté par le Haut Commissariat aux compétences au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, il mobilise plusieurs leviers.

De son côté, le mouvement des tiers-lieux, très dynamique depuis quelques années, contribue également à faire émerger de nouveaux modèles d’apprentissage, par le faire et le partage, tout en diversifiant les types d’espaces où les formations peuvent être organisées.

Pour accompagner ces transformations et diversifier les modalités pédagogiques et les lieux de formation, l’appel à projets DEFFINOV-Tiers-lieux est lancé dans toutes les régions, en étroite articulation avec les politiques de soutien aux tiers-lieux portées notamment par le Programme « Nouveaux lieux, nouveaux liens » de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) avec l’appui de l’association nationale France Tiers-Lieux.

https://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Actualites/Appel-a-Projets/Appel-a-projets-DEF-NOV-Tiers-Lieux?fbclid=IwAR2ksj-Nytrz-aSS4GHIJobXbHZ2H5rvDC2RAhWya5CGvwvCngvUuNaXeoU

