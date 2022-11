FORE IDN, un besoin : une formation !

Actif depuis plus de 25 ans à Saint-Martin, FORE Îles Du Nord (FORE IDN) s’est imposé sur le territoire comme le centre de formations par excellence avec cette intelligence d’évoluer en fonction des demandes du marché et des besoins des jeunes saint-martinois.

Fort de son expérience dans le domaine de la formation, FORE IDN propose un accueil et un accompagnement individuel et adapté à toute personne poussant les portes du centre situé à Hope Estate, sans aucun frais d’inscription à payer. Outre sa réputation de dénicheur de talents et de facilitateur entre les jeunes et les entreprises, FORE IDN a construit un partenariat robuste avec les différentes sociétés de Saint-Martin. L’équipe du centre est à l’écoute des besoins spécifiques de chaque candidat en l’accompagnant vers la solution qui répondra à ses attentes.

À chaque personne désireuse de se former dans un domaine spécifique, un parcours de formation complémentaire ou d’approfondissement des compétences est envisagé avec les conseillers de FORE IDN. Le panel de formations laisse rêveur : en plus des diplômes délivrés et reconnus par le Ministère du Travail appelés Titres Professionnels (TP) qui existent déjà au sein de la structure, qui courent sur une année en alternance et sur lesquels des places sont encore disponibles en Manager Univers Marchand Bac+2 et Assistante Commerciale Bac+2, FORE IDN augmentera bientôt son offre de formations de niveau CAP dans les domaines suivants : TP Magasinier.e, TP Agent Maintenance en Bâtiment, TP Serveur/se Restauration et TP Employé.e d’étage en hôtellerie. Et pour élargir encore plus son catalogue en touchant les jeunes dont l’intérêt se dirige plutôt vers les travaux manuels, les Titres Professionnels Techniques de niveau CAP d’une durée de 6 à 8 mois dans trois domaines de compétences à savoir TP Ouvrier Production Horticole, TP Agent Valorisation Déchet et TP Coffret-Bancheur. Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore trouvé leur bonheur dans le riche listing de FORE IDN, le centre propose également des formations courtes de 3 mois non-diplômantes pour toute personne souhaitant découvrir et s’essayer à certains métiers avant de faire le grand saut vers le Titre Professionnel comme la création de son hébergement touristique, l’accueil touristique ou encore le pack sécurité (habilitations électriques, SST, PRAP, etc). Si le centre concentre ses efforts à l’épanouissement professionnel des jeunes de Saint-Martin, toute entreprise peut faire une demande de formation pour ses salariés déjà en place (type CACES, PRAP, SST, etc) quel que soit le secteur de ladite entreprise, ou s’adresser à FORE IDN lors d’une campagne de recrutement. Le centre de formations tient à remercier plusieurs de ses partenaires qui participent à son essor : DEETS, FSE, Pole Emploi, AKTO, Collectivité de Saint-Martin, Mission Locale. Dans sa lignée d’accompagnement personnalisé et continu, toute l’équipe de FORE IDN se tient à la disposition de chacun.e qu’elle recevra avec plaisir et bonne humeur dans ses bureaux du 18 rue Canne à Sucre à Hope Estate, du lundi au vendredi de 8h à 16h. _Vx

Infos : 0590 87 41 20 – www.fore.fr

