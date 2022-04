FOOTBALL : Un tirage clément pour les champions du monde en titre

Des retrouvailles mais pas d’inquiétude démesurée : le tirage au sort effectué vendredi à Doha aura réservé un groupe franchement abordable pour les tenants du titre avec le Danemark, la Tunisie et le vainqueur du barrage intercontinental opposant le Pérou au vainqueur du duel Emirats Arabes Unis – Australie, qui aura lieu en juin prochain.

Tirés rapidement les Français feront office de favoris dans le groupe D. Les joueurs de Didier Deschamps joueront leur premier match le mardi 22 novembre prochain contre l’un des trois pays pas encore qualifié. Lors d’un futur barrage, le Pérou affrontera le vainqueur d’un match entre l’Arabie saoudite et l’Australie. La France jouera ses trois matchs au Stade Ras Abu Aboud de Doha, ou bien au stade Lusail, qui accueillera également la finale.

Les coéquipiers de Hugo Lloris bénéficieront de quatre jours de repos entre les deux premiers matchs. Ils joueront leur deuxième rencontre de ce mondial 2022 contre le Danemark, le samedi 26 novembre.

Pour leur dernier match de poules, les Bleus joueront le mercredi 30 novembre prochain. Un choc face à la Tunisie pour le dernier match du Groupe D.

Dans le groupe C, qui concerne directement celui de la France pour la phase à élimination directe, l’Argentine sera opposée au Mexique, la Pologne et à l’Arabie saoudite. Un nouveau huitième de finale entre la France et la bande à Lionel Messi n’est donc pas à exclure, comme en 2018 (4-3). Que de bons souvenirs !

Les huitièmes de finale de la compétition commenceront le 3 décembre. La finale se jouera le 18 décembre au Stade Lusail. _AF



Le calendrier des Bleus (matches de poule) :

Mardi 22 novembre, à 17h :

France – Émirats arabes unis/Australie/Pérou

Samedi 26 novembre, à 20h :

France – Danemark

Mercredi 30 novembre, à 16h :

Tunisie – France

