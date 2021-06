FOOTBALL / UEFA EURO 2021 : L’Italie déjà qualifiée pour les huitièmes de finale !

En s’imposant face à la Suisse (3-0), les Italiens ont obtenu déjà leur billet pour les huitièmes de finale. Victorieux aussi, le Pays de Galles et la Russie sont également sur la bonne voie, à l’inverse de la Turquie qui a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification.

La Russie assure l’essentiel

Battue par la Belgique (3-0) lors de son entrée en lice, la Russie s’est reprise contre la Finlande (1-0).

Dominatrice, la Russie a fait la différence grâce à un petit bijou d’Aleksey Miranchuk, auteur d’une frappe sublime avant la pause. Les Russes reviennent à hauteur des Finlandais, qui avaient battu le Danemark lors du premier match. Trois points ô combien précieux, après le raté contre les Diables Rouges, accueillis comme un immense bonheur par le clan russe.

La Turquie dans les cordes…

De son côté, le Pays de Galles a dominé la Turquie (2-0). Une deuxième défaite dans le tournoi qui semble condamner les Turcs.

Surclassés par l’Italie en lever de rideau de l’Euro (0-3), vendredi dernier à Rome, les Turcs sont encore tombés de haut hier. Cette fois, c’est le Pays de Galles qui a eu raison des Yilmaz et consorts. Logiquement et sur la marque de 2-0. Une déconvenue enregistrée à Bakou quasi synonyme d’élimination pour la Turquie. Sauf miracles en cascade.

L’Italie s’impose avec brio

Oui, il faudra bien compter sur l’Italie parmi les prétendants au titre. Les Transalpins ont encore signé une performance remarquable en balayant la Suisse (3-0) hier soir à Rome, grâce à un doublé de Manuel Locatelli et un but de Ciro Immobile. Avec deux victoires en deux matches, l’enthousiaste formation de Roberto Mancini tient d’ores et déjà son billet pour les huitièmes de finale. _AF

Les résultats :

• Groupe B :

Finlande : 0 – Russie : 1 (but : Miranchuk, 45e + 2)

• Groupe A :

Turquie : 0 – Pays de Galles : 2 (buts : Ramsey 42e, Roberts 90e + 5)

Italie : 3 (buts : Locatelli 26e , 52e , Immobile 89e) – Suisse : 0

Le programme d’aujourd’hui :

Jeudi 17 juin :

• Groupe C :

Ukraine – Macédoine du Nord à 9h sur beIN Sports

Pays-Bas – Autriche à 15h sur beIN Sports

• Groupe B :

Danemark – Belgique à 12h sur beIN Sports