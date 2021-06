Football UEFA // EURO 2021 : Allemagne : 0 – France : 1 // Les Bleus toujours présents dans les grands rendez-vous !

C’était le combat attendu. Et la France a parfaitement répondu. Les Bleus ont vaincu l’Allemagne hier soir à Munich (1-0) grâce à un but de Mats Hummels contre son camp. Les Tricolores ont affiché dès leur entrée dans le tournoi une maîtrise technique et une solidité défensive très encourageantes pour la suite de la compétition.

Et à la fin, ce sont les Bleus qui gagnent. Bousculée, voire parfois malmenée par l’Allemagne, l’équipe de France a plié mais n’a pas craqué à Munich, face aux champions du monde 2014, et est entrée de la meilleure des manières dans cet Euro, en arrachant une courte mais précieuse victoire (1-0). Le tout sur un but contre son camp de Mats Hummels, leur bourreau de 2014.

Grâce à ce succès, la France pointe à hauteur du Portugal, vainqueur de la Hongrie (3-0) à l’issue de la première journée dans le groupe F. Prochain rendez-vous pour l’Equipe de France samedi 19 juin, contre la Hongrie. _AF

Les résultats :

Groupe F :

Hongrie : 0 – Portugal : 3 (buts : Guerreiro (84e), C. Ronaldo (87e (P), 90e + 2)

Allemagne : 0 – France : 1 (but : Hummels 20e csc)