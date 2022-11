FOOTBALL (TOURNOI U13) : La Juventus de Saint-Martin s’impose avec brio !

Le grand tournoi U13 organisé samedi dernier par l’ASC Saint-Louis Stars au stade Jean-Louis Vanterpool a connu un franc et net succès auprès des jeunes footballeurs de l’île. C’est bien là l’essentiel.

Les clubs du FC Marigot, FC Flamingo, Junior Stars (A et B), l’AS Phoenicks, la Juventus de Saint-Martin, Saint-Louis Stars (A et B) l’AJOE (A et B, club de Saint-Barthélemy) étaient engagés dans ce tournoi qui a tenu toutes ses promesses.

Les dix formations, réparties en deux poules de cinq équipes ont d’abord disputé un mini championnat tout au long de la matinée.

A l’issue des différentes rencontres qualificatives pour la phase finale, L’AS Phoenix, dans la poule A, a terminé en tête devant l’ASC Saint- Louis Stars « A », Juniors Stars « B », l’AJOE « B » et le FC Flamingo.

Dans la poule B, la Juventus de Saint-Martin s’est adjugée la 1ère place devant l’AJOE « A », Juniors Stars « A », le FC Marigot et l’ASC Saint Louis Stars « B ».

Les choses sérieuses commencent…

Les demi-finales disputées dans l’après-midi ont tenu en haleine les nombreux spectateurs ravis du spectacle offert par les jeunes footballeurs saint-martinois.

Au terme d’un match indécis jusqu’au coup de sifflet final, la « Juve » a décroché son billet pour la finale en s’imposant par le plus petit des scores contre Saint-Louis Stars (1-0).

L’autre demi-finale s’est jouée lors de la fatidique séance des tirs au but, Phoenicks et l’AJOE n’ayant pu se départager à l’issue du temps réglementaire (1-1).

Au bout du suspense, les jeunes protégés d’Antoine Durand ont validé leur ticket pour la finale (5 tirs au but à 4).

La petite finale (match pour la 3ème place) a vu la victoire de Saint-Louis Stars contre l’AJOE (1-0).

Place ensuite à la finale mettant aux prises la Juventus à l’AS Phoenicks. Une rencontre qui s’est déroulée dans un excellent état d’esprit, c’est important de le souligner. Au coup de sifflet final, les protégés du duo Julien Latour – Grégory Druart pouvaient exploser de joie avec le sentiment d’avoir négocié de la plus belle des manières leur confrontation avec Phoenicks (3-1).

Les joueurs de la « Juve » ont gagné leur pari : celui de « ramener la coupe à la maison » ! _AF

