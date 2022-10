Football / Tournoi U13 : du beau spectacle attendu samedi 29 octobre au stade JL Vanterpool

Voilà une belle journée footballistique qui s’annonce ce samedi 29 octobre au stade Jean-Louis Vanterpool avec le tournoi U13 organisé par Saint-Louis Stars qui regroupera pas moins de dix équipes !

De 8h à 16 heures ce samedi 29 octobre, les matches vont s’enchaîner tout au long de la journée à l’occasion du grand tournoi U13 organisé par les dirigeants du club de Saint-Louis Stars.

Parmi les équipes engagées, on retrouvera Saint-Louis Stars (1 et 2), Junior Stars (1et 2), FC Flamingo, FC Marigot, AS Phoenicks, Juventus de Saint-Martin et la formation de Saint-Barthélemy AJOE (1 et 2).

Nul doute que les jeunes espoirs du ballon rond souhaiteront se mettre en évidence et remporter la coupe ! _AF

