Football (Tournoi U11 de Saint-Louis Stars) : Junior Stars (1) vainqueur au bout du suspense contre la Juventus de Saint-Martin !

Neuf équipes ont participé samedi dernier au stade Jean-Louis Vanterpool à la 2ème édition du tournoi U11 organisée par Saint-Louis Stars. Une manifestation qui a vu la victoire de Junior Stars aux dépens de la Juventus de Saint-Martin aux tirs au but.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de féliciter Jean-Marc Hon, responsable de l’école de football de Saint-Louis Stars et l’équipe bénévole du club qui ont œuvré au bon déroulement du tournoi.

Cette 2ème édition a donc réuni neuf formations, six de la partie française et trois du côté hollandais : Saint-Louis Stars, Junior Stars (1 et 2), United Stars, la Juventus de Saint-Martin, Attackers, Risc Takers, Eagles et Hott Sturs.

L’ensemble des rencontres (1 x 15 minutes) s’est déroulé dans un bon état d’esprit avec des joueurs plus que motivés à l’idée de brandir le fameux trophée tant convoité !

De la joie et des pleurs…

Au chapitre des résultats, la finale a opposé Junior Stars (1) à la Juventus de Saint-Martin. Après un score de parité à l’issue du temps réglementaire (1-1), il a fallu départager les deux équipes lors de la séance fatidique des tirs au but. Et c’est finalement les joueurs de Junior Stars qui se sont montrés le plus adroit dans cet exercice.

Les « Blancs et Rouges » pouvaient laisser exploser leur joie au coup de sifflet final devant leurs supporters !

Dans le camp adverse, on faisait plutôt grise mine. L’occasion pour l’entraîneur des « Blancs et Noirs » d’adresser un message de réconfort à ses jeunes joueurs. « Même si la séance des tirs au but n’a pas penché en votre faveur, vous pouvez être fiers de vous ! Une défaite est toujours compliquée à digérer, mais c’est aussi en tombant que l’on apprend à se relever. C’est dans la difficulté que l’on se forge un caractère. Il faut désormais retrousser ses manches et retourner à l’entraînement pour travailler encore plus dur ».

Passée leur légitime déception, les joueurs de la « Juve » ont célébré comme il se doit leur belle deuxième place lors de la remise des récompenses. Et que dire de Junior Stars si ce n’est que la fête a été à la hauteur de leur brillant succès !

Pour la petite histoire, l’équipe « Eagles » s’est adjugée la troisième place du tournoi aux dépens de Saint-Louis Stars.

Là encore aux pénalties ! _AF