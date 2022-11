FOOTBALL : « Tirer le football vers le haut », tel est l’objectif commun de la Ligue de Saint-Martin et la Sint Maarten Football Federation avec la création du « SXM Elite Championship »

C’est officiel! En présence du président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Aristide Conner et de son homologue de la Sint Maarten Football Federation, Johnny Singh a eu lieu dimanche dernier au Grand Case Beach Club la présentation officielle du « SXM Elite Championship ». Un nouveau championnat « Elite » comme son nom l’indique qui mettra aux prises les quatre meilleures équipes françaises et hollandaises.

« Cela fait des années que nous souhaitions mettre en place un championnat réunissant les meilleurs clubs des deux parties de l’île », souligne Aristide Conner, le président de la Ligue de Saint-Martin. « Aujourd’hui (ndlr, dimanche dernier), nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place du « SXM Elite Championship » qui réunira huit équipes (4 de Saint-Martin) et (4 de Sint Maarten). Le but de cette nouvelle compétition est de tirer le football sur l’île vers le haut et de revoir les tribunes des stades (Thelbert Carti à Quartier d’Orléans et Raoul Illidge côté hollandais) copieusement garnies ».

Du beau jeu en perspective

Au total, 56 rencontres sont programmées entre le mois de novembre 2022 et avril 2023. Les huit équipes, Junior Stars, l’AS Phoenicks, Saint-Louis Stars et Attackers FC pour la partie française et Eagles SCSA, 758 Boyz, le Belvedere FC et Hotspurs côté hollandais engagées dans ce nouveau championnat attractif se rencontreront chacune à deux reprises, match aller et retour.

Côté programmation, les rencontres se dérouleront chaque semaine, les mercredis et jeudis en nocturne, l’une à Quartier d’Orléans et l’autre à Philipsburg._AF

Le programme à venir :

• Jeudi 3 novembre (20h30) au stade Raoul Illidge : 758 Boyz – Saint-Louis Stars

• A 20h au stade Thelbert Carti : AS Phoenicks – Hotspurs

