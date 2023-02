FOOTBALL : Saint-Martin n’a pas démérité contre Trinidad and Tobago

Malgré une bonne prestation, la sélection de Saint-Martin s’est inclinée lors de son déplacement à Trinidad and Tobago sur la marque de deux à zéro.

Avant de disputer sa rencontre officielle comptant pour la 4ème journée de la Nations League, zone Concacaf (groupe C) le jeudi 23 mars 2023 contre Saint-Kitts-et-Nevis à Anguilla, la sélection de Saint-Martin a disputé dimanche dernier, une rencontre amicale contre Trinidad and Tobago, au stade Hasely Crawford dans la capitale, Port of Spain.

Bien en place en première période, les hommes de Stéphane Auvray ont fini par céder en seconde période, encaissant deux buts à la 65ème minute et un second peu de temps avant le coup de sifflet final. Une rencontre qui aura permis au technicien saint-martinois de tirer des enseignements utiles en vue du prochain match contre Saint-Kitts-et- Nevis au stade Raymond E Guishard à Anguilla. « Nous avons effectué une bonne première période », souligne Stéphane Auvray. « J’ai vu des choses intéressantes, notamment dans la possession du ballon. Nous devons encore nous améliorer sur le plan offensif. Après plusieurs changements au repos, notre adversaire a pris l’ascendant. C’est normal, Trinidad and Tobago est l’une des meilleures équipes de la Caraïbe ».

La Ligue de Football de Saint-Martin mettra tout en œuvre pour qu’un maximum de supporters puisse encourager la sélection saint-martinoise lors de son prochain match à Anguilla, le 23 mars prochain.

Des informations sur la billetterie seront disponibles dans les prochains jours.

Les derniers résultats de la sélection de Saint-Martin (Nations League zone Concacaf, groupe C)

12 juin 2022 :

Saint-Kitts et Nevis : 1 – Saint-Martin : 1

6 juin 2022 : Aruba : 3 – Saint-Martin : 0

3 juin 2022 : Saint-Martin : 0 – Aruba : 0

Aruba est tête du classement avec 4 points, devant Saint-Kitts et Nevis 4pts et Saint-Martin 2 pts. _AF

