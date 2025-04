FOOTBALL / Pitch U13 2025 : la Juventus, grande gagnante d’un tournoi pas comme les autres

Le stade Thelbert Carti de Quartier d’Orléans s’est métamorphosé le samedi 5 avril en un véritable village aux couleurs de l’Euro Féminin 2025 à l’occasion du tournoi Pitch U13.

Huit équipes locales ont endossé les maillots de nations européennes qualifiées pour le championnat, et ont vécu une journée riche en émotions, entre compétition et esprit de camaraderie. Bien plus qu’un simple tournoi, l’événement a proposé une immersion totale dans l’univers du football, alliant technique, réflexion, précision et ambiance festive.

Au-delà des matchs classiques, les jeunes footballeurs ont été mis à l’épreuve lors d’ateliers originaux : quiz sur l’histoire du ballon rond, dribbles chronométrés, défis de jongles ou encore conduite de balle, chaque activité comptant pour le score final. Le tout dans une ambiance portée par l’énergie des supporters venus en nombre.

C’est la Juventus (Italie) qui s’est imposée cette année, devant le FC Flamingo (Portugal) et les Junior Stars (France), tenants du titre 2024, qui montent sur la troisième marche du podium. Ces derniers repartent toutefois avec une autre distinction : celle du « Meilleur Village », récompensant pour la deuxième année consécutive leurs supporters, toujours aussi créatifs et enthousiastes. Mention spéciale également à Akim Jean Baptist, lauréat du prestigieux Carton Vert pour son exemplarité sur et en dehors du terrain.

Ce rendez-vous annuel a une fois encore su réunir passion, pédagogie et convivialité, pour faire du Pitch U13 une fête du football inoubliable. Vivement l’édition 2026 !

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter