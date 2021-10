Football : Pas de Passe Sanitaire imposé aux joueurs et éducateurs mais un protocole sanitaire strict à respecter

Le président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Aristide Conner et le secrétaire général de la Ligue, Marc Ménard ont rencontré le Préfet, Serge Gouteyron sur la mise en place ou non du Passe Sanitaire pour l’ouverture de la saison 2021-2022. A à la sortie de la réunion, le protocole sanitaire présenté par la Ligue a été accepté par le représentant de l’Etat, évitant ainsi la mise en place du Passe Sanitaire pour les joueurs et dirigeants de chaque club.

Les discussions de la réunion du 24 septembre dernier ont été axées principalement sur la mise en place du Passe sanitaire dans le milieu sportif. La Ligue de Football de Saint Martin étant la première association sportive de l’île de par son nombre de licenciés (plus de mille la saison dernière) a voulu prendre de l’avance et de s’assurer que ses licenciés pourront pratiquer le football malgré le contexte de crise sanitaire.

Le Préfet a fait comprendre aux instances du football saint-martinois que si le protocole sanitaire était respecté à la lettre par le public et les joueurs, il n’y avait pas de raison de mettre en place pour le moment le Passe sanitaire. Un Passe sanitaire qui oblige les joueurs en particulier à soit se faire vacciner, ou se faire tester avant chaque séance d’entraînement ou de compétition.

Voilà une bonne nouvelle pour tous les amoureux du ballon rond à Saint-Martin qui devront toutefois respecter scrupuleusement le protocole sanitaire mis en place par la Ligue sous peine de voir le Préfet changer d’avis ! _AF

Légende photo : De gauche à droite, Aristide Conner, président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Serge Gouteyron, le Préfet et Marc Ménard, le secrétaire général de la Ligue