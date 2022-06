Football (Nations League, 3ème journée) : Un match nul au « goût amer » pour la sélection de Saint-Martin…

En déplacement à Saint-Kitts-et-Nevis pour le compte de la 3ème journée de la Nations League, zone Concacaf, la sélection de Saint-Martin a laissé filer une première victoire contre les Sugar Boyz qui lui tendait les bras jusqu’à la… 94ème minute du temps additionnel. Score final : un but partout !

Vous avez dit rageant ? Auteurs d’une bonne prestation sur le terrain du Warner Park Stadium, fief de la sélection de Saint-Kitts-et-Nevis, les hommes de Stéphane Auvray sont passés tout près d’un premier succès retentissant à l’occasion de la 3ème journée de la Nations League, zone Concacaf (Ligue C – Groupe 2). Après avoir fait l’essentiel du jeu en première période et s’être procurés plusieurs occasions franches, Chevalier et les siens ont regagné les vestiaires avec un seul but d’avance au tableau d’affichage (Pierre-Bertrand Arne, 39ème), laissant ainsi leur adversaire toujours dans le match.

Sur la bonne voie…

De retour des vestiaires, les joueurs saint-martinois se sont appliqués à respecter les consignes données par leur coach à la mi-temps. Le onze visiteur fait alors jeu égal avec les Sugar Boyz, se procurant même encore une ou deux occasions nettes de « tuer » le match. Le manque de réalisme va finalement porter préjudice aux coéquipiers de Randy Gentes, Saint-Kitts-et-Nevis étant tout heureux de trouver le chemin des filets grâce à un but signé Kalonji Clarke à la… 94ème minute !

Si les joueurs de Stéphane Auvray ont de quoi nourrir des regrets quant à la physionomie du match, ils ont affiché de réels progrès dans le jeu depuis leur entrée en lice dans la compétition face à des adversaires supposés supérieurs à eux.

La sélection de Saint-Martin aura à cœur de confirmer ses bonnes prestations lors de ses retrouvailles avec Saint-Kitts-et-Nevis prévues le 23 mars 2023, toujours à Anguilla, pour le compte de la 4ème et dernière journée du groupe 2, Ligue C de la Nations League. _AF

