Football : Myriam Merlo quitte la présidence du club de la Juventus de Saint-Martin, une page se tourne

Dernièrement s’est déroulée l’assemblée générale du club de la Juventus de Saint-Martin, dirigée pour la dernière fois par Myriam Merlo présidente démissionnaire, et Gilles Petit, conseiller technique de la Ligue de Football de Saint-Martin et cofondateur du club.

Après 11 ans passés à la tête du club (plus quelques autres années auparavant comme secrétaire), Myriam a décidé de céder sa place avec le sentiment du devoir accompli.

« Les dirigeants du bureau et l’ensemble des licenciés du club que tu as côtoyés régulièrement te remercient pour toutes ces années de dévouement. En tant que première femme présidente d’un club de football à Saint-Martin, tu as su faire évoluer le club, et instaurer des bases solides », souligne un dirigeant de la Juve.

Après les remerciements adressés à Myriam pour son engagement et son dévouement sans faille au sein de son club de toujours, l’heure était venue d’élire le nouveau bureau.

Et c’est avec beaucoup d’ambition et d’envie que le nouveau président élu, Marcena Jasaron, a repris le flambeau.

C’est, non sans émotions, qu’une page se referme et qu’un autre chapitre va s’ouvrir.

Le club remercie toutes les personnes présentes lors de cette assemblée générale et souhaite une bonne continuation à Myriam qui restera à coup sûr une fervente supportrice de la Juventus de Saint-Martin ! _AF

