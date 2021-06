Football : Match nul entre la France et le Portugal (2-2), les Bleus affronteront la Suisse en 8es de finale !

Une histoire de penalties et deux doublés, ce France-Portugal, match de clôture de la phase de groupes, a tenu toutes ses promesses. Chaque équipe a eu sa bonne période et c’est avec un match nul logique que le match s’est achevé (2-2). Un point qui ravit surtout les Bleus qui terminent en tête du groupe.

Le verdict de la phase de poules est tombé hier soir, et les Bleus affronteront donc en huitièmes de finale la Suisse à Bucarest, lundi prochain, tandis que le Portugal se frottera à la Belgique.

De son côté, l’Allemagne qui n’a pu faire mieux que match nul contre la Hongrie (2-2) sera opposée à l’Angleterre en 8es de finale. Et dire que les choses sérieuses vont seulement commencer…

L’Espagne force 5 !

Avant cet ultime match de groupe, l’Espagne inquiétait. Elle abordera le tableau final avec une jauge de confiance bien plus élevée après son large succès obtenu sur la Slovaquie, avec le premier but en sélection d’Aymeric Laporte, hier (5-0). La Roja n’a quand même pas tout gagné puisqu’elle termine seulement deuxième de son groupe et devra affronter la Croatie en 8es de finale.

La Suède surprend !

Une grosse frayeur mais la Suède s’en est finalement sortie. Alors qu’ils menaient 2 à 0 à l’heure de jeu face à la Pologne, les compatriotes de Zlatan Ibrahimovic, emmenés par un grand Emil Forsberg, auteur d’un doublé, ont eu besoin d’une réalisation de Viktor Claesson dans les toutes dernières secondes pour se défaire de la Pologne, qui était revenue grâce à l’inévitable Robert Lewandowski (3-2). La Suède termine à la première place du groupe E, tandis que la Pologne sort dès le premier tour. _AF