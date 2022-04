Football : Le SXM Soccer Five et les jeunes footballeurs st-martinois rendent hommage à Nicolas Isaac Gracchus

Le décès tragique du jeune Nicolas a suscité une vive émotion au sein de la population et à l’école Hervé Williams où il était scolarisé en classe de CM2. A l’initiative du SXM Soccer Five dirigé par Yohann Lejeune, un tournoi a été organisé le week-end dernier et sera reconduit chaque année pour perpétuer la mémoire de Nicolas Isaac Gracchus.

Avant le début des rencontres, une minute de silence a été observée par l’ensemble des jeunes footballeurs, de l’équipe organisatrice et du papa de Nicolas, présent pour l’hommage poignant rendu à son fils.

Junior Stars vainqueur !

Côté compétition, huit équipes U 13 étaient engagées dont trois du SXM Soccer Five, trois de Junior Stars, une du FC Flamingo et une autre de Saint-Louis Stars.

Au chapitre des résultats, Junior Stars s’est imposé en finale contre l’équipe du Soccer 5 Sunset qui n’a pas démérité, une autre formation du Junior Stars s’adjugeant la troisième place du tournoi.

Un grand bravo à toutes les équipes présentes qui ont offert un beau spectacle dans une ambiance festive, à l’image de l’esprit de Nicolas.

Le SXM Soccer Five remercie Fritz et Laurence pour la remise des trophées et les nombreux partenaires qui ont contribué au succès du tournoi : Yogart, RDI, Faxinfo, Dauphin Telecom, Sportfit, Telegraph, PAC, Stop Bugs, MLP, 97150, Jet Paradise, Monster Garage, 3SP, Blue Conduite, Oceano Home, Happy Family, Sunset Café, TAB et Rancho del Sol. De nombreux lots ont été distribués à l’ensemble des joueurs : ballons, maillots, tee-shirts, casquettes, shorts, médailles, trophées et des Bons Yogart pour le plus grand plaisir des gourmands !_AF

