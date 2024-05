FOOTBALL : La sélection de Saint-Martin engagée dans la Corsica Cup avec la Sicile, la Sardaigne et la Corse

En vue de sa participation à la Nations League (Groupe B), la sélection de Saint-Martin dirigée par Stéphane Auvray disputera la Corsica Cup du 22 au 25 mai prochains sur l’île de Beauté.

14 ans après sa 1ère édition, la Corsica Cup fait son grand retour ! Organisée par la Squadra Corsa, cette compétition réunira du 22 au 25 mai, 4 équipes. La Sicile, la Sardaigne, la Corse et Saint-Martin ! La première demi-finale se jouera à Corte le 22 mai entre la Corse et la Sardaigne. Le lendemain c’est la Sicile et Saint-Martin qui s’affronteront toujours à Corte. La petite et la grande finale auront lieu respectivement à 14h30 et 19h30 au stade Ange Casanova à Ajaccio le 25 mai.

Une compétition internationale au cours de laquelle les joueurs de Saint-Martin auront à cœur de s’illustrer face à des équipes de haut niveau. _AF

