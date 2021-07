Football : La délégation de la Fondation du Real Madrid Football Club est arrivée à Saint Martin !

Le président de la Ligue de Football de Saint-Martin, Aristide Conner et le secrétaire général, Marc Gérald Ménard ont reçu lundi des mains des représentants de la Fondation du Real de Madrid Football Club le maillot du Real Madrid, symbole du partenariat signé au bénéfice des 75 enfants qui vont avoir la chance de participer au camp d’entraînement qui aura lieu du 2 au 6 août 2021.

Ce partenariat signé le mois dernier consistera en un camp d’entraînement encadré par des entraîneurs et éducateurs du Real de Madrid afin d’apprendre aux jeunes footballeurs saint-martinois les techniques et la philosophie de jeu d’un des plus grands clubs de football du monde.

Le camp se déroulera du 2 au 6 août pour les catégories U7, U10 et U13 au stade Thelbert Carti de Quartier d’Orléans. 75 jeunes (garçons et filles) participeront à cette expérience enrichissante.

La Ligue de Football tient à remercier la Collectivité qui a fait en sorte que 50 enfants puissent le temps d’une semaine vivre un rêve éveillé. _AF