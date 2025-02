FOOTBALL / La Coupe VYV 2025 : Une compétition d’envergure pour Saint-Martin et les Antilles-Guyane

Le football saint-martinois est en effervescence avec la Coupe VYV 2025, un tournoi interrégional réunissant les meilleures équipes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. Sous l’égide du groupe VYV, 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France, cette compétition vise à promouvoir le talent de nos îles tout en renforçant les liens sportifs entre les ligues participantes depuis 2020.

Jeudi dernier, Aristide Conner, président de la ligue de football de Saint-Martin (LFSM) accompagné de l’ensemble du conseil d’administration, et Philippe Maquiaba, président de la Ligue Antilles-Guyane de Football (LAGF) ont dévoilé le calendrier général de la Coupe VYV 2025. Autre moment marquant, la présentation officielle des nouveaux uniformes des équipes locales : Junior Stars arbore un maillot rouge, la Juventus un maillot gris, Saint-Louis Stars un maillot jaune et les Attackers, qui représentaient Saint-Martin l’an dernier en Coupe VYV, jouent en noir.

Lors de la demi-finale aller du 22 février, les Junior Stars ont largement dominé les Attackers (11-0), tandis que la Juventus et les Saint-Louis Stars se sont quittées sur un match nul (1-1). Les matchs retour, prévus le 15 mars, détermineront les finalistes de la phase territoriale, avant la grande finale du 30 mars au stade Thelbert Carti. L’équipe victorieuse représentera Saint-Martin dans la phase interrégionale du 28 mai au 1er juin.

La Ligue de Football de Saint-Martin, fière d’être pleinement intégrée à cette compétition, met un point d’honneur à organiser l’événement avec professionnalisme. « Nous savons bien organiser les choses et nous serons à la hauteur », affirme Aristide Conner. Si Philippe Maquiaba a rappelé que la reconnaissance des clubs saint-martinois dans le football national est un objectif de longue date, Guy Casimir, vice-président du groupe VYV, a une nouvelle fois affirmé son engagement en faveur du sport et des valeurs qu’il véhicule comme la solidarité et le dépassement de soi. Avec un engouement croissant et une organisation solide, la Coupe VYV 2025 s’annonce comme un grand moment de football et de partage pour les Antilles-Guyane. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter