FOOTBALL : La Coupe de la Ligue MHC Sport est lancée !

Vendredi dernier, Aristide Conner, président de la Ligue de Football de Saint-Martin (LFSM), a donné le coup d’envoi officiel de la Coupe de la Ligue MHC Sport 2025, aux côtés des représentants de clubs, du fondateur de MHC Sport, Mickaël Alphonse, et du vice-président Jean-Louis Richards. L’événement, désormais soutenu jusqu’en 2028 par le nouvel équipementier, marque un tournant pour le football local au travers de ce partenariat “sur mesure”.

“Quand je signe un partenariat à la Ligue, c’est aussi valable pour les clubs. C’est notre vision : que tout le monde en bénéficie”. Depuis un an, la LFSM travaille avec MHC Sport, “J’ai voulu commencer tout de suite, pas l’année prochaine”, a insisté Mickaël Alphonse, décidé à agir dès la signature officielle en avril dernier.

Ancien joueur professionnel des Ligues 1 et 2, Mickaël Alphonse connaît les difficultés du terrain : “S’équiper ici, c’est terrible. On est lésés de partout. On est des terres de champions et on doit pouvoir équiper nos joueurs”. MHC Sport s’engage à accompagner clubs et ligues avec des produits de qualité à des prix équitables et adaptés aux réalités caribéennes.

Le coup d’envoi sportif a été donné samedi dernier au stade Thelbert Carti. En blanc, les Junior Stars ont dominé les St Louis Stars, en rouge, sur un score net de 3-0. Dans l’autre rencontre, Juventus, en noir, a battu les Attackers, en orange, 3-2.

Au terme des matchs aller et retour, les deux finalistes s’affronteront en juin pour remporter la précieuse coupe et une enveloppe de 2000€. La même coupe sera transmise chaque saison, à moins de s’imposer trois années de suite. La deuxième place recevra 1000€. D’ici là, les quatre clubs engagés cette année auront encore de nombreux matchs pour écrire leur histoire. Prochains matchs ce 11 mai à 18h et 20h au stade Thelbert Carti. _Vx