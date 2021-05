Football Kenjy Hon (Saint-Louis Stars) et Elie Nkapa (United Stars) intègrent le Pôle Espoir en Guadeloupe !

On appelle cela du travail bien fait ! Deux jeunes footballeurs saint-martinois pétris de talents, catégorie U13, ont marqué les esprits en obtenant brillamment leur sésame pour intégrer à la rentrée prochaine le Pôle Espoir du CREPS situé à Pointe-à-Pitre. Une « première » pour le football saint-martinois !

Dirigeants, parents, éducateurs et joueurs étaient réunis dernièrement dans les locaux de la Ligue pour féliciter comme il se doit le brillant parcours de Kenjy Hon et Elie Nkpa réalisé au concours d’entrée du Pôle espoir du CREPS de Pointe-à-Pitre pour la catégorie U13. « C’est un fait historique pour notre île » a souligné le président de la Ligue, Aristide Conner. « Ce résultat est le fruit de vos sacrifices, de ceux de vos parents et famille, mais je souhaite aussi féliciter le travail conjoint de la Ligue et de son conseiller technique, Gilles Petit ainsi que celui des éducateurs et coachs qui vous encadrent à l’année. Ce travail nous a permis aujourd’hui de mettre en évidence la progression de tous les aspects du jeu et j’espère que vous allez ouvrir la voie à d’autres joueurs dans le futur. Nous sommes fiers que deux jeunes saint-martinois puissent dans les années futures, représenter de la meilleure des façons notre territoire et la Ligue.

Nous espérons, mais nous sommes convaincus, que vos efforts seront source d’inspiration pour les jeunes de notre communauté.

Nous vous souhaitons d’entreprendre cette nouvelle aventure avec beaucoup de courage et sachez que vous êtes la fierté de vos familles mais aussi de la Ligue qui sera toujours à vos côtés pour votre épanouissement sur le plan sportif mais aussi humain. Bravo à vous et vive Saint-Martin » ! _AF