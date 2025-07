Football / Junior Stars : 60 ans et en pleine forme

Samedi dernier, plus de 120 personnes se sont réunies à la Villa Fleming, à Bellevue, pour célébrer les 60 ans du club de football Junior Stars.

Joueurs, parents, dirigeants et membres de la Ligue de Football de Saint-Martin (LFSM) ont fêté l’anniversaire du mythique Junior Stars F.C., le week-end dernier. “La soirée était très réussie, on était au grand complet et les invités sont tous repartis avec le sourire !”, confie Hervé Dorvil, président du club.

A 21h, la soirée a commencé autour d’un généreux cocktail dînatoire concocté par le traiteur Taste of Joy. Ensuite, DJ Black Boy et DJ Vybz ont fait danser les convives sur de la soca et du kompa, jusqu’à 2h du matin. Pour l’occasion, Aristide Conner, président de la LFSM prononce un discours chargé d’espoir avant de passer le micro aux fondateurs du club, Hector Richardson et Antoine Baker. Enfin, Alex Dollin, agent de la Direction de l’Action Culturelle (DAC), a présenté l’histoire du club sur les dernières décennies. Mieux qu’un cadeau d’anniversaire, un certificat d’honneur a finalement été remis à 60 membres du club ayant marqué Junior Stars par leurs exploits ou leur dévouement. “Cette année, nous avons récolté 12 trophées. Et, dimanche dernier, en gagnant le Championnat de Saint-Martin et la Coupe de la Ligue, nous avons fait un triplé en catégorie U13, U17 et seniors”, précise Hervé Dorvil. Dans la villa, une salle dédiée aux trophées exposait une quarantaine de coupes étincelantes sur une centaine logées au club. _LM