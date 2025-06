FOOTBALL : Hommage à Claude Tage, un tournoi jeunesse entre mémoire et passion du ballon rond

Les 7 et 8 juin prochains, le stade Jean-Louis Vanterpool vibrera une nouvelle fois au rythme du football jeunesse à l’occasion de la troisième édition du mémorial Claude Tage, un tournoi U13 devenu incontournable à Saint-Martin.

Organisé par le club Junior Stars, cet événement rend hommage à une figure marquante du territoire, Claude Tage, connu pour son engagement dans le monde sportif comme dans la vie associative et professionnelle locale.

L’émotion reste palpable à chaque édition, tant ce tournoi est chargé de sens pour les organisateurs, les jeunes joueurs et leurs familles. Cette année encore, l’événement prend une dimension régionale forte avec la participation de 16 équipes venues de Saint-Martin, Sint Maarten, Saint-Barthélemy, Anguilla et de la Guadeloupe. Durant deux jours, les jeunes footballeurs s’affronteront dans un esprit de compétition et de fraternité, sous les regards enthousiastes du public et des nombreux soutiens et sponsors locaux.

L’an dernier, le club organisateur, Junior Stars, s’était imposé en finale face à la Juventus de Saint-Martin, lauréate de la première édition. Autant dire que cette nouvelle édition est attendue avec impatience. Plus qu’un tournoi, c’est un véritable moment de transmission et de passion collective autour du ballon rond, à la mémoire d’un homme qui a tant donné pour sa communauté. _Vx