Football : Faire progresser le football à Saint-Martin, une des priorités de la Ligue

Durant le séminaire de la Ligue de Football de Saint-Martin, son président, Aristide Conner a eu l’opportunité de rencontrer le Ministre délégué de l’Outre-mer, Jean-François Carenco, la sénatrice, Annick Petrus, le préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton et le président de la Collectivité, Louis Mussington pour également leur transmettre l’importance de faire progresser le Football à Saint-Martin.

« Nous sommes engagés et volontaires à faire grandir le sport le plus joué sur notre île afin que nos jeunes puissent évoluer dans de meilleures conditions. Qui sait le prochain Karim Benzema (Ballon d’Or 2022) sera peut-être originaire de la Friendly island ! », a souligné Aristide Conner lors de son discours adressé aux politiques et aux élus. _AF

