Football EURO EUFA 2021 // L’Angleterre : l’espoir fou de toute une nation de remporter le titre !

Selon la société Gracenote, spécialiste des données sportives, les Three Lions, qualifiés pour les quarts de finale (face à l’Ukraine) sont favoris pour remporter l’Euro.

Elle estime que la sélection entraînée par Gareth Southgate a 26,5% de chances de s’adjuger le championnat d’Europe. Si les Anglais battent l’Ukraine ce week-end, alors ils affronteraient le Danemark ou la République Tchèque à Wembley en demies, avant une éventuelle finale dans leur antre mythique londonien.

Toujours selon Gracenote, la Belgique, qui s’est montrée impitoyable en phase de poules et a sorti le Portugal (champion d’Europe en titre) en huitièmes, a 24% de chances de remporter l’Euro, contre 12,5% pour l’Italie qui affrontera les Diables Rouges à l’Allianz Arena de Munich ce soir. L’Espagne possède le même pourcentage de chances d’aller au bout que les Italiens. Pour leur part, le Danemark, la Suisse et la République Tchèque restent les outsiders de cette fin d’Euro, avec respectivement 10,3%, 5,6% et 4,6% de chances de soulever le trophée le dimanche 11 juillet. _AF

Le programme des quarts de finale:

• Vendredi 2 juillet :

A 12h : Espagne-Suisse

A 15h : Italie-Belgique

• Samedi 3 juillet :

A 12h : Danemark- République Tchèque

A 15h : Angleterre-Ukraine

Les demi-finales auront le mardi 6 et mercredi 7 juillet à 15h

La finale se disputera le dimanche 11 juillet à 15h (heure de Saint-Martin)