Football EURO EUFA 2021 / Découvrez le tableau des 8èmes de finale, date, heure (SXM) et chaîne TV

Ça y est la phase de poule de cet Euro 2021 est terminée après 13 jours et 36 matchs dans les six groupes. On connait maintenant les 16 équipes qualifiées en huitième de finale, le début de la phase à élimination directe.

L’Italie, le Pays de Galles, la Suisse, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Angleterre, la Croatie, la République Tchèque, la Suède, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et l’Ukraine, sont les équipes qui joueront maintenant leur place à chaque match dès samedi. _AF

Le tableau des huitièmes de finales

Huitième de finale 1 : Pays de Galles – Danemark, samedi 26 juin à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

Huitième de finale 2 : Italie – Autriche, samedi 26 juin à 15h sur beIN Sports, 21h sur M6

Huitième de finale 3 : Pays-Bas – République Tchèque, dimanche 27 juin à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

Huitième de finale 4 : Belgique – Portugal, dimanche 27 juin à 15h sur beIN Sports, 21h sur TF1

Huitième de finale 5 : Croatie – Espagne, lundi 28 juin à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

Huitième de finale 6 : France – Suisse, lundi 28 juin à 15h sur beIN Sports, 21h sur TF1

Huitième de finale 7 : Angleterre – Allemagne, mardi 29 juin à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

Huitième de finale 8 :Suède – Ukraine, mardi 29 juin à 15h sur beIN Sports, 21h sur M6

1/4 de finale :

1/4 de finale 1 : Vainqueur Huitième 6 – Vainqueur Huitième 5, vendredi 2/07 à 12h

1/4 de finale 2 : Vainqueur Huitième 4 – Vainqueur Huitième 2, vendredi 2/07 à 15h

1/4 de finale 3 : Vainqueur Huitième 8 – Vainqueur Huitième 7, samedi 3/07 à 12h

1/4 de finale 4 : Vainqueur Huitième 3 – Vainqueur Huitième 1, samedi 2/07 à 15h

Demi-finales :

1/2 finale 1 : Vainqueur Quart 1 – Vainqueur Quart 2, mardi 6/07à 15h

1/2 finale 2 : Vainqueur Quart 3 – Vainqueur Quart 4, mercredi 6/07 à 15h

Finale:

• Finale le dimanche 11 juillet

à 15h à Londres