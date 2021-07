Football EURFA EURO 2021 : Début des ¼ de finale vendredi avec le choc Belgique – Italie !

Les huitièmes de finale de l’Euro ayant délivré leur verdict (bye bye les Bleus), place désormais aux quarts, qui se tiendront du 2 au 3 juillet, avec notamment un très alléchant Belgique-Italie.

Dans la première partie du tableau, l’Espagne affrontera la Suisse. La Roja, qui a marqué dix buts sur ses deux derniers matchs, partira favorite face au bourreau des Bleus, qui dispute son premier quart de tournoi majeur depuis 1954.

Celui qui remportera ce match affrontera le vainqueur du choc de ces quarts entre la Belgique et l’Italie. Les Diables rouges devront peut-être composer sans leurs deux leaders : Kevin De Bruyne et Eden Hazard sortis sur blessure contre le Portugal.

• L’Angleterre sur la voie royale ?

Dans l’autre partie du tableau, on retrouve un épouvantail et trois équipes inattendues. L’Angleterre, qui quittera son stade fétiche de Wembley pour se déplacer à Rome, fera face à l’Ukraine. Les Three Lions tiennent là une voie royale pour aller au bout dans cet Euro, puisqu’en cas de victoire au Stadio Olimpico, ils retourneraient à Londres pour la demi-finale puis l’éventuelle finale.

Pour en arriver là, il faudra réussir à passer l’invité surprise de ces demi-finales que sera le vainqueur du quart entre le Danemark et la République tchèque. A vos pronostics ! _AF

Le programme des quarts de finale :

• vendredi 2 juillet

Espagne-Suisse à 12h

Italie-Belgique à 15h

• samedi 3 juillet

Danemark-République Tchèque à 12h

Angleterre-Ukraine à 15h