Football EUFA EURO 2021 : Un rêve qui dure : l’Italie est à une marche du sacre !

Neuf ans après sa dernière finale, 53 après son dernier sacre continental, l’Italie est de retour !

La Squadra s’est qualifiée hier soir pour la finale de l’Euro aux dépens de l’Espagne dans un match tendu qui s’est décidé aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b.). Les Italiens ont été moins flamboyants que face à la Belgique mais ils ont été solides et attendent désormais leur adversaire : l’Angleterre ou le Danemark.

L’Angleterre favorite

L’Angleterre et le Danemark s’affrontent à Wembley ce soir (15h SXM) pour une place en finale après avoir emprunté des chemins bien différents pour atteindre les demi-finales.

Alors que l’Angleterre est devenue la première équipe à ne pas encaisser de but lors de ses cinq premiers matches de l’Euro, en battant l’Ukraine 4-0 en quart de finale, le Danemark s’est remis de ses défaites lors de chacun de ses deux premiers matches pour gagner les trois suivants et atteindre le dernier carré grâce à une victoire 2-1 contre la République Tchèque à Bakou. Laquelle des deux équipes va se qualifier pour la finale dimanche contre l’Italie ? That is the question. _AF

Résultat : ½ finales :

Italie : 1 – Espagne : 1 (4 tab à 2)

Mercredi 7 juillet à 15h : Angleterre – Danemark