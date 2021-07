FOOTBALL EUFA EURO 2021 : Italie – Espagne se disputera sans supporters venus de l’étranger

L’UEFA a confirmé la présence de 60.000 personnes à Wembley pour les demi-finales et finale de l’Euro, malgré l’augmentation du Covid en Angleterre. Mais les supporters venus d’Italie ou d’Espagne ne pourront pas s’y rendre pour la demi-finale. Coup d’envoi aujourd’hui à 15 heures (heure SXM).

L’UEFA maintient son cap. La confédération européenne a confirmé que la fin de l’Euro se déroulera selon les conditions d’accueil prévues par les autorités locales britanniques et que rien, pas même l’augmentation sérieuse des cas outre-manche, n’est susceptible de remettre en cause cette organisation. La jauge sera bien augmentée à 75% à Wembley pour les demi-finales et finale, soit 60 000 personnes.

A fond l’attaque !

La première demi-finale opposant l’Italie à l’Espagne promet beaucoup ! Deux des équipes les plus joueuses, les plus portées vers l’avant vont s’affronter dans un duel de titans très indécis. Le spectacle est très attendu entre les deux meilleures attaques de la compétition. Les hommes de Luis Enrique ont marqué 12 fois, alors que ceux de Roberto Mancini ont trouvé le chemin des filets à 11 reprises.

Sinon, les deux équipes se sont déjà rencontrées 37 fois. Le bilan est très équilibré avec 11 succès de part et d’autre, ainsi que 15 matches nuls. Ce sera la sixième fois que l’Italie et l’Espagne s’affronteront à l’Euro. La Squadra Azzura a gagné deux matches, et s’est inclinée une fois contre la Roja. _AF

Le programme des ½ finales :

Mardi 6 juillet à 15h : Italie – Espagne

Mercredi 7 juillet à 15h : Angleterre – Danemark