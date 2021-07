Football EUFA EURO 2021 // Finale Italie – Angleterre : qui va soulever le trophée tant convoité ?

Les Anglais la voulaient cette finale ! En se qualifiant dans la prolongation aux dépens des Danois, les hommes de Gareth Southgate vont pouvoir disputer une première finale qui les fuit depuis 1966. Ce sera face à l’Italie de Roberto Mancini, dimanche 11 juillet. Une première à ce niveau-là.

Jusqu’à dimanche, ces deux géants du foot ne s’étaient jamais affrontés en finale. Presque une anomalie quand on rappelle que l’Angleterre a inventé le football et que l’Italie compte quatre étoiles sur son maillot. En s’imposant face au Danemark (2-1, a.p) mercredi soir à Wembley, les Three Lions sont assurés de disputer enfin une nouvelle finale d’un tournoi majeur, à nouveau dans leur temple sacré, cinquante-cinq ans après le triomphe anglais à la Coupe du monde 1966.

Ce choc face à l’Italie, inédit donc à ce niveau de la compétition, sonnera comme une revanche au quart de finale de l’Euro 2012, remporté aux tirs au but par les Azzurri (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.). Dans cette compétition, les deux équipes ont croisé le fer une fois avant cela, c’était à Turin en 1990. Tardelli avait mis un petit but, suffisant pour empocher les points de la victoire dans la phase de groupes. Lors d’une phase finale majeure, l’Italie n’a tout simplement jamais perdu contre l’Angleterre.

En tout, les deux équipes se sont affrontées à 27 reprises, les Azzurri l’ont emporté 11 fois contre 8 pour l’Angleterre. A huit reprises, les deux formations se sont quittées sur un match nul. _AF

Les compositions probables des équipes :

Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Absent : Spinazzola (tendon d’Achille)

Angleterre : Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Coup d’envoi de la finale dimanche 11 juillet à 15 heures (SXM) au stade de Wembley (Londres).