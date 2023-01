FOOTBALL EN MARCHANT : Jouer au football au ralenti, oui c’est possible !

A l’initiative de la Ligue de Football de Saint-Martin s’est déroulée mardi dernier à la Halle des Sport de Marigot la 1ère édition du Football en marchant ou « Walking Foot ». Une nouvelle variante du ballon rond qui devrait faire des adeptes à Saint-Martin !

Le « Walking Foot » est un sport importé d’Angleterre créé en 2011. Ce jeu se pratique par équipe de 5 joueurs sur un terrain raccourci, avec trois touches de balle maximum.

Le football en marchant est une version plus lente du football avec des règles aménagées pour permettre de pratiquer une activité sportive de loisir en toute sécurité et accessible pour tous. Il a pour but de se maintenir en forme : moins ou aucun contact, un effort cardiaque mesuré, moins de stress au niveau articulaire et musculaire, et surtout du lien social !

Ni les règles du jeu, ni les reflexes à avoir sur le terrain ne changent avec le Football en marchant. La stratégie, la précision des coups, le sens du collectif : toutes ces valeurs qui font la nature du football sont aussi présentes dans sa version lente. Si vous rêvez de vous remettre au foot mais que vous trouvez la discipline trop physique en raison de votre âge avancé, contactez vite la Ligue de Football de Saint-Martin qui saura vous aiguiller vers le walking-football. A découvrir absolument ! _AF

1,786 vues totales, 452 vues aujourd'hui