Football (Coupe du Monde 2022) : La France sera opposée à la Pologne en huitièmes de finale !

Après leur défaite décevante face à la Tunisie (0-1), les Bleus ont dû se montrer patients pour connaître leur adversaire en huitièmes de finale du Mondial. Ce sera donc la Pologne qui se présentera sur la route des champions du monde en titre, dimanche à 16h (11h à Saint-Martin), à l’Al Thumama Stadium.

Vainqueur de l’Arabie Saoudite (1-2), le Mexique a cru pouvoir jouer un mauvais tour aux copains de l’attaquant vedette polonais, Robert Lewandowski et leur piquer la place, sans succès. Il n’y aura donc pas de retrouvailles entre la France et l’Argentine au prochain tour, mais certainement une belle accolade entre Kamil Glik et Kylian Mbappé, les deux anciens de Monaco. _AF

