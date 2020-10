Footbal : Stage de la Toussaint : du 100% foot pour les enfants du 19 au 24 octobre avec le FC Marigot !

A l’initiative de son président, Stephen Tackling et des forces vives du club, Tashida Irish-Peters, Nicole Piper et bien d’autres, le FC Marigot organise du 19 au 24 octobre inclus, sur le terrain de la Médiathèque à Concordia, un grand stage de football pour les enfants âgés de 3 à 13 ans. Un sacré programme attend les jeunes passionnés du ballon rond !

Le stage sera encadré par Stephen Tackling et Tidjan Konate, tous deux éducateurs sportifs. Environ 60 enfants se verront proposer un programme riche et varié durant les six jours de ce stage de la Toussaint.

Dès l’âge de 3 ans, les enfants pourront commencer à s’essayer aux joies du football. Des petits matches avec leurs coéquipiers permettront d’améliorer leur motricité, leur attention et d’apprendre les premières règles d’un sport collectif. D’autres animations auront lieu toute la semaine. Une chose est sûre, les jeunes footballeurs en herbe n’auront pas le temps de s’ennuyer ! Une journée plage à Baie Rouge est même prévue. Sympa !

Le Futsal, un football attractif

Les plus grands (6 à 13 ans) pourront s’adonner à une discipline spectaculaire : le Futsal. Cette pratique est un vrai complément au football traditionnel, elle permet de développer l’aspect technique et mental.

Dans plusieurs pays, le Futsal est une véritable religion, comme c’est le cas au Brésil ou encore en Espagne. Dans ces pays, tous les jeunes sont quasiment obligés de passer par la pratique de ce sport avant de faire du football car il permet d’acquérir de meilleures bases.

Le futsal permet effectivement de développer chez les joueurs des qualités techniques et des compétences qui leur permettront d’être plus complets pour jouer au football à 11.

Ronaldinho, Neymar, Xavi, ou encore Mohamed Salah: la liste des grands joueurs ayant commencé par le futsal montre à quel point cette discipline, très formatrice sur le plan technique, peut être un tremplin idéal pour devenir une star du foot !

Et pourquoi pas vous ? Rendez-vous le lundi 19 octobre sur le terrain de la Médiathèque. Les nombreuses séances techniques et ludiques vont s’enchaîner sans oublier les défis, les tournois, les 5 contre 5, bref une semaine 100%foot ! _AF

Le programme de la semaine :

Lundi 19 octobre :

Ouverture du stage, séance technique, test, conduite et passe, goûter

Mardi 20 octobre :

Séances techniques, conduite et jonglerie, passe et jeu court, goûter

Mercredi 21 octobre :

Sortie plage, beach soccer, goûter

Jeudi 22 octobre :

Entente Association NTK Sandy-Ground, découverte football, défis foot, séances techniques, goûter

Vendredi 23 octobre :

Jeux 5 contre 5, goûter

Samedi 24 octobre :

Tournois 5 contre 5, goûter, remise des diplômes

Pour tout renseignement : contacter Stephen Tackling au 06 90 58 55 25 ou 06 90 23 97 80 ou sur la page Facebook FC Marigot