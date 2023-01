FOLKLORE LOCAL : Une centaine d’exposants aux Mardis de Grand-Case

Ce mardi 17 janvier, Chantal Vernusse, organisatrice des Mardis de Grand-Case, a convié la presse pour présenter l’édition anniversaire de cet évènement phare qui aura lieu du 31 janvier au 16 avril 2023.

Les bourrasques de vent qui soufflaient sur Grand-Case n’auront en rien entaché l’enthousiasme et l’excitation des personnes présentes pour la présentation de l’édition 2023 qui marquera le vingtième anniversaire des Mardis de Grand-Case. Chantal Vernusse, organisatrice et présidente de Calypso Event, était accompagnée, entre autres, de Corinne Deloche, responsable administrative et financière qui gère également d’une main de maître les stands artisanaux.

Outre la grandiloquence des parades typiques des Mardis de Grand-Case et des animations, les stands des exposants représentent le cœur de l’événement.

Autre figure présente lors de cette conférence de presse, l’Office de Tourisme, fidèle partenaire des Mardis de Grand-Case qui soutient vivement l’initiative mettant en avant la richesse du territoire, représenté par Valérie Damaseau, présidente, Aïda Weinum, directrice, et les différents collaborateurs. Les autres sponsors de l’édition 2023 sont quant à eux ravis de participer au vingtième anniversaire de cette vitrine culturelle, artistique et festive de Saint-Martin : Dauphin Telecom, Samarpaint, Moët & Chandon, Sacem, DeltaPetroleum, Izi Light, IoTV, la Collectivité de Saint-Martin, Arès Sécurité & Protection qui participera activement à assurer la sécurité du public pour chaque mardi et Amstel Bright, nouvelle marque qui s’ajoute à la liste des partenaires des Mardis de Grand-Case dont la reprise signe le retour des événements et des touristes à Saint-Martin. « Après deux ans d’absence et de silence, il n’était pas évident de remettre l’événement en place, en ayant perdu les sponsors » nous confie Chantal Vernusse, mais l’équipe se lance avec comme moteur la détermination, la passion et la volonté de donner au public la possibilité de découvrir ou de revivre la magie des Mardis de Grand-Case. Le budget n’est pas encore bouclé, il n’y aura certes pas de traditionnel feu d’artifices cette année, animation trop coûteuse, mais la centaine de stands offriront une immersion totale dans le monde de l’artisanat saint-martinois. Lors des toutes premières éditions des Mardis de Grand-Case, l’artistique était grandement représenté parmi les stands d’exposants, avec un nombre certain d’artistes peintres. L’édition 2023 en comptera encore mais à moindre mesure, l’artisanat local sera mis en lumière avec des produits typiques, uniques, originaux et évidemment, locaux. Pour tous les artisans de Saint-Martin, les Mardis de Grand-Case sont un passage obligé. Véritable vitrine à ciel ouvert pour les exposants dont certains y participent depuis le début, le marché artisanal promet de belles découvertes et des souvenirs inoubliables. _Vx

Pour réserver un stand artisanal, contactez Corinne au 06 90 32 55 20

564 vues totales, 564 vues aujourd'hui