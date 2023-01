FOLKLORE LOCAL / Mardis de Grand-Case : jour J-4

Les derniers préparatifs sont lancés avant la grande inauguration des Mardis de Grand-Case qui aura lieu ce mardi 31 janvier, officialisant le vingtième anniversaire de cet événement phrare de Saint-Martin.

L’excitation est à son comble au sein de l’organisation, des exposants et des artistes qui offriront leurs plus belles performances ce mardi 31 janvier dès 18h. Les sponsors de cette édition seront Moët & Chandon ainsi que DeltaPetroleum qui présentera la première grande parade. La foule s’agglutinera dans les rues de Grand-Case afin de participer à cet évènement qui se reproduira chaque mardi sur douze éditions avec son lot de surprises et de sensationnel. À noter qu’il n’y aura pas de festivités le 14 février, jour de la Saint-Valentin et date qui représente un chiffre d’affaires important pour les restaurateurs, respecté par Chantal Vernusse, présidente de Calypso Event, à qui l’on doit la magie et la grandiloquence des Mardis de Grand-Case. Outre le côté festif, artisanal et folklorique, chaque mardi se veut éco-friendly. Avec une réelle volonté de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement, l’organisation constituera un espace éco-responsable pour informer le public sur les problématiques majeures liées à la protection de la planète qui sont d’autant plus d’actualité sur un territoire insulaire. Pour Chantal Vernusse, « on lance doucement le mouvement en imposant gentiment l’arrêt du plastique pour devenir à terme un événement 100% éco-responsable ». La pose de toilettes sèches, de poubelles de tri ainsi qu’un système de co-voiturage seront également au programme. Des navettes seront d’ailleurs organisées au départ de certains hôtels pour le déplacement des groupes désireux de vivre l’expérience inoubliable des Mardis de Grand-Case. Chaque mardi de 18h à 23h à partir de ce 31 janvier, Grand-Case s’animera en musique, en lumières et en parade, avec une centaine d’exposants pour faire vivre le marché artisanal le plus populaire de l’île de Saint-Martin. _Vx

www.lesmardisdegrandcase.net

