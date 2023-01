FOLKLORE LOCAL : Enfin le grand retour des Mardis de Grand-Case

Si tous espèrent que l’année 2023 sera porteuse de bonnes nouvelles, en voici déjà une qui va ravir la population saint-martinoise et les touristes de passage : les célèbres Mardis de Grand-Case reviennent à partir de ce 31 janvier, pour 12 éditions.

Véritable institution culturelle tant au niveau touristique qu’économique qui fêtera son vingtième anniversaire cette année, les Mardis de Grand-Case sont le rendez-vous à ne pas manquer pour s’immerger dans le monde festif et spectaculaire de Saint-Martin avec une bonne humeur incomparable. Bien connu pour sa parade carnavalesque où les magnifiques costumes rivalisent avec les carnavals de réputation mondiale, l’évènement phare de l’île rassemble des milliers de personnes dans le quartier réputé pour sa gastronomie et son esprit de fête. Après l’annulation de l’édition 2022 pour cause de restrictions sanitaires incompatibles avec l’identité même des Mardis de Grand-Case, cette année marquera le grand retour de ce marché singulier à la renommée incontestable. Malgré la timidité des sponsors, l’organisation compte bien mettre les petits plats dans les grands pour marquer le coup des 20 ans d’existence. Dès le 31 janvier jusqu’au 25 avril, Grand-Case va briller de mille couleurs avec un défilé différent chaque mardi, des animations musicales aux sonorités créoles et la petite centaine de stands de créateurs locaux où bijoux artisanaux, prêt-à-porter, décoration, peintures, mais aussi des spécialités culinaires, rhums arrangés et autres produits typiques seront à découvrir pour le plus grand plaisir de tous. Outre le divertissement et les nombreux talents saint-martinois dont certains s’y produisent pour la première fois grâce à la scène ouverte, les Mardis de Grand-Case, qui collaborent cette année avec le SXM Festival et le Carnaval de Saint-Martin, mettent en lumière la richesse de la culture de notre territoire avec les touches antillaises dont eux seuls ont le secret. Pour Chantal Vernusse, présidente de Calypso Event en charge de cet évènement dont le budget dépenses prévisionnel 2023 est de 201.000€ avec un autofinancement à hauteur de 30%, il faut raviver la Friendly Island en lui redonnant ses couleurs d’antan « il me semble indispensable d’unir nos forces et notre énergie pour faire vibrer cette île comme elle le faisait avant ». Tout sponsor est invité à rejoindre l’équipe organisatrice pour que l’édition 2023 surpasse les précédentes. Les Mardis de Grand-Case s’inscrivent également dans une démarche écoresponsable avec des stands dédiés aux associations et professionnels du secteur environnemental, des toilettes sèches et une invitation au covoiturage. La popularité de cet évènement ne manquera certainement pas de monter en puissance en cette année nouvelle vu l’impatience ressentie au sein de la population. Chaque mardi de 18h à 23h à partir de ce 31 janvier, l’ambiance sera à la fête, à la convivialité et au partage, trois caractéristiques chères aux Mardis de Grand-Case. _Vx

Infos et inscriptions (stand exposant) : 06 90 32 55 20

www.lesmardisdegrandcase.net

