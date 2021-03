Focus sur les services civiques

Les Compagnons Bâtisseurs accueillent et accompagnent des volontaires en engagement service civique de 18 à 30 ans qui s’engagent sur une mission d’insertion sociale par l’habitat et l’engagement citoyen. Ils participent aux animations collectives, aux chantiers d’entraide solidaire et participatifs auprès des habitants en difficulté.

« Au cours de leur mission, un accompagnement individualisé est réalisé afin de créer un cadre propice à un travail d’échange, de discussion et de structuration de leur projet d’avenir. Il est important de les valoriser », Mlle Beldor, coordinatrice sociale et volontariat.

Portrait de service civique

WALTERS Dushane,

21 ans, Titulaire d’un BAC PRO en Maintenance Auto, j’ai commencé ma mission de service civique chez les compagnons bâtisseurs pour m’enrichir d’autres expériences dans le domaine du bâtiment, et surtout pour mettre mes compétences au service des personnes en difficulté.

Mon contrat se termine très bientôt et je retiens que c’était une expérience très enrichissante avec un accompagnement personnalisé. J’ai déjà une proposition d’embauche !